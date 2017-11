Скандальні пости Трампа привели до його сварки з британським прем'єром

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Британії Тереза Мей обмінялися докорами з приводу антиісламських постів американського лідера у Twitter.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що прем'єрки дорікнула Трампу, що він, як президент, був неправий, коли ретвітнув відео ультраправого британського руху антиісламського змісту.

"Той факт, що ми співпрацюємо, не означає, що ми побоїмося вказати Сполученим Штатам те, що, на нашу думку, є неправильним, і зробити це максимально чітко", - заявила Мей.

А президент США, за традицією, написав у Twitter: "Не фокусуйтеся на мені, фокусуйтеся на деструктивному радикальному ісламському тероризмі, який існує в Об'єднаному Королівстві. А у нас все просто чудово!"

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!