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Трамп демонструє у Twitter нетерпимість до мусульман

Середа, 29 листопада 2017, 13:30

На twitter-сторінці президента США Дональда Трампа були поширені три відео британського ультраправого руху, які розпалюють ненависть до мусульман.

На одному з них, за твердженням представниці руху "Британія перш за все" Джейди Френсен, зображено, як група ісламістів зіштовхує підлітка з даху і забиває на смерть.

На другому відео мусульманин розбиває статую Діви Марії.

Третій запис, каже Френсен, демонструє, як молодий мусульманин б'є голландського хлопця на милицях.

Усі три відео дійсно демонструють людей, що виглядають як мусульмани і вчиняють дії, які схожі на змальовані праворадикалкою.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСШАБлизький Східсоцмережі
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