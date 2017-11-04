Волкер назвав дату наступної зустрічі з Сурковим

Чергова зустріч спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера з радником президента РФ Владиславом Сурковим пройде 13 листопада в Белграді.

Про це американський дипломат повідомив журналістам у п'ятницю, 3 листопада, передає dt.ua.

Як відомо, раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Як повідомлялося, 21 серпня Волкер і Сурков провели першу зустріч у Мінську.