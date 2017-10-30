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РФ повинна вивести свої сили з Донбасу, щоб туди зайшли миротворці ООН – Волкер

Понеділок, 30 жовтня 2017, 18:09
РФ повинна вивести свої сили з Донбасу, щоб туди зайшли миротворці ООН – Волкер
flickr.com

Для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер в інтерв’ю "Громадському".

"Спочатку сторони мають домовитися, що місія буде, і узгодити мандат. Потім втілити механізми, щоб вона почалася. Щоб миротворці зайшли, Росія має вивести свої сили. З боку України має бути координація з ООН", - сказав Волкер.

Він вважає, що обидві сторони не довіряють одна одній. Однак вони можуть почати довіряти миротворчим силам з мандатом ООН.

"Ця місія з безпековою компетенцією, озброєна, мобільна, з необхідним чисельним складом могла б контролювати територію, і бойових дій там більше не було б. Забезпечити нормалізацію ситуації, доступ, щоб організувати місцеві вибори та зробити інші кроки, передбачені Мінськом. І повернути полонених, що дуже важливо. З усім цим можна допомогти, якщо вдасться залучити миротворців", - зазначив Волкер.

Спецпредставник США розповів, що під час зустрічей з українським президентом та представниками уряду у Києві на минулому тижні він побачив "спільне розуміння" того, що Україна повинна відновити контроль над окупованими територіями.

"Мінськ - єдиний доступний шлях. Якщо умови виконають обидві сторони, Україна відновить суверенітет, що і є кінцевою метою. Тому я вважаю, що готовність рухатися є. Так, це складно, території досі окуповані, вогонь не припинено, з боку Росія не має жодного руху назустріч. Тому, сподіваюся, ми змусимо Росію не закріплюватися, а навпаки виводити свої сили, даючи дорогу миротворцям. Якщо ми зможемо це зробити, це змінить ситуацію і створить умови для складних рішень, які має прийняти Україна в рамках Мінська", - заявив спецпредставник.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер обговорили звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Теми: ДонбасАТОСШАРосіявійна
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