Фінляндія анонсувала військові навчання з США
Фінляндія планує провести масштабні військові навчання з США та іншими союзниками у зв'язку з військовою активністю РФ.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністо, передає Reuters.
"До навчань планується залучити призовників, резервістів і солдатів, щоб тренуватися разом з нашими головними партнерами - Швецією, США та іншими країнами", - повідомив міністр.
Нііністо наголосив, що маневри будуть схожі на шведські вчення "Аврора", які пройшли у вересні. В "Аврорі", за інформацією Reuters, взяли участь 19 тисяч військовослужбовців.
Як відомо, раніше США і Південна Корея провели спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.
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