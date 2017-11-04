Фінляндія анонсувала військові навчання з США

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Субота, 4 листопада 2017, 03:18

Фінляндія планує провести масштабні військові навчання з США та іншими союзниками у зв'язку з військовою активністю РФ.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністо, передає Reuters.

"До навчань планується залучити призовників, резервістів і солдатів, щоб тренуватися разом з нашими головними партнерами - Швецією, США та іншими країнами", - повідомив міністр.

Нііністо наголосив, що маневри будуть схожі на шведські вчення "Аврора", які пройшли у вересні. В "Аврорі", за інформацією Reuters, взяли участь 19 тисяч військовослужбовців.

Як відомо, раніше США і Південна Корея провели спільні військові навчання біля берегів Корейського півострова.

Теми: США Фінляндія
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