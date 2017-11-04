Лідер Каталонії готовий співпрацювати з Бельгією щодо ордера на його арешт

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Субота, 4 листопада 2017, 21:41

Відсторонений Мадридом глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що готовий співпрацювати з прокуратурою Бельгії щодо ордера на свій арешт.

Про це він написав у Twitter.

"Ми готові в повній мірі до співпраці з бельгійським правосуддям щодо європейського ордера на арешт, виданого Іспанією", - зазначив він.

Лідер Каталонії не повідомив, де зараз перебуває. Вважається, що він перебуває саме у Бельгії.

Раніше Пучдемон закликав прихильників незалежності представити єдиний список для позачергових парламентських виборах та заявив про бажання балотуватися на дострокових виборах навіть перебуваючи за кордоном.

Суд Іспанії 3 листопада видав європейський ордер на арешт екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Суд підозрює Пучдемона та його чотирьох соратників в організації заколоту, розтраті державних коштів, зловживанні службовим становище та непокорі владі.

Українська правда

Теми: Каталонія Бельгія Іспанія
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