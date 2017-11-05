На Полтавщині затримали понад 40 осіб, які намагалися захопити агрофірму

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Неділя, 5 листопада 2017, 11:24

У Полтавській області поліція затримала рейдерів - понад 40 осіб, серед яких і ініціатори, які намагалися заволодіти активами агрофірми. 

Про це йдеться у повідомленні управління поліції Полтавської області. 

"Інформація про протиправні дії невідомих осіб в Оржицькому районі Полтавської області надійшла до поліцейських від місцевих жителів.  Ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках, проте були затримані в Оржицькому та Лубенському районах", - повідомили у поліції. 

Затриманих доправлено до поліції, приймається рішення про відкриття кримінального провадження.

 
 

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп  від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук, рейдери "заїхали в село із наміром захопити тамтешнє аграрне підприємство".

"Цього їм здалося замало і вони почали буквально зачищати село, обкрадаючи оселі мешканців і знищуючи все, що траплялось на їх шляху. Селяни викликали правоохоронців, а поки ті добирались на місце - самотужки протистояли банді рейдерів", - зазначив він. 

Українська правда 

Теми: рейдерство Полтава поліція
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