Порошенко може подати проект по антикорупціному суду за два тижні

Президент Петро Порошенко закликав депутатів Верховної Ради створити робочу групу по обговоренню пропозицій щодо створення антикорупційного суду, свій законопроект він готовий подати за два тижні.

Про це заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради.

"Президент закликає депутатів створити робочу групу по внесенню пропозицій щодо створення антикорупційного суду. Без такої робочої групи в подальшому буде важко досягти консенсусу по даному питанню", - сказала Луценко.

"Якщо така робоча група не буде створена, то через два тижні президент подасть власний законопроект по створенню антикорупційного суду", - наголосила вона.

В свою чергу нардеп від "Самопомічі" Єгор Соболєв заявив, що не розуміє для чого створювати робочу комісію, адже раніше дупутати вже реєстрували свій варіант законопроекту по антикорупційному суду.

"Законопроект був розроблений та оцінений Венеціанською комісією. Не розумію, чому треба далі відкладати це питання. Порошенко каже, що подасть свій варіант документу за два тижні, але в цей час депутати будуть працювати на округах і до розгляду законопроектів повернуться аж 5 грудня", - сказав Соболєв.

Він зазначив, що у вівторок парламент має проголосувати за відкликання депутатського законопроекту про антикорупційний суд, щоб у президента не було причин відкладати внесення свою варіанту закону.

Також лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що його фракція вимагає невідкладно зареєструвати у Верховній Раді та розглянути законопроект про антикорупційний суд.

Раніше народні депутати відкликали свій законопроект про створення в Україні антикорупційного суду, щоб аналогічний документ зміг подати до Верховної Ради президент Петро Порошенко.

Як повідомлялося, 17 жовтня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Венеційська комісія закликає українських депутатів відкликати їхні законопроекти щодо створення антикорупційного суду.

За його словами, коли відповідний президентський документ буде зареєстровано, Верховна Рада розгляне його.