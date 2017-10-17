Парубій: Венеційська комісія відхилила законопроект по антикорупційному суду

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Венеційська комісія закликала відкликати законопроекти, які передбачають створення Антикорупційного суду.

Про це він заявив на погоджувальній раді Парламенту.

За його словами, законопроекти, які передбачають створення антикорупційного суду, були відправлені на Венеційську комісію для експертної оцінки.

"Ми вже отримали результат цієї експертної оцінки і вона передбачає відкликання депутатами зазначених законопроектів. Також вона передбачає, що президент має внести на розгляд свій варіант проекту закону", - сказав Парубій.

Він зазначив, коли відповідний президентський документ буде зареєстрований, Верховна Рада розгляне його.

Як відомо, Захід і антикорупціонери вимагають від української влади створити Антикорупційний суд, а президент та його оточення висловлювалися за формування іншого антикорупційного органу. Порошенко говорив, що антикорупційна палата може з'явитися вже в жовтні.

Українська правда