Торги з закупівлі електронних браслетів для поліції провалилися

Торги з закупівлі Національною поліцією 500 електронних браслетів і обладнання до них не відбулися, усі тендерні пропозиції відхилено.

Тендер на системи та пристрої нагляду та охорони (обладнання для системи електронного контролю) було оголошено 1 вересня, поставки мали здійснити з 1 листопада до 20 грудня.

Однак 6 листопада закупівлю скасували через "допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій", свідчить система ProZorro.

Пропозиції усіх трьох учасників – "3M Electronic Monitoring Ltd", ТОВ "Діона-ЛТД" та дочірнього підприємства "Радіо Комунікейшнз Інтернешнл" – відхилили ще 31 жовтня.

Нацполіція планувала за 38 мільйонів гривень придбати 500 електронних засобів контролю, 54 комплекти їх активації/деактивації, а також один сервер із предвстановленим програмним забезпеченням.

Однак "3M Electronic Monitoring Lt" відмовили, бо компанія пропонувала створити сервісний центр, який надава би не повний комплекс робіт із гарантійного ремонту та заміни обладнання та складових частин, що вийшли з ладу (наприклад, заміна модуля GPS МКП, відновлення контактної групи ЕБ, відновлення чи заміна екрану МКП),

Пропозицію ТОВ "Діона-Лтд" відхилили, бо воно не надано завізований (погоджений) проект договору з порядком можливої зміни умов договору.

А дочірнє підприємство "Радіо комунікейшнз інтернешнл" не надало зразки необхідного обладнання, а також посібників з експлуатації системи електронного контролю за підконтрольними особами та її складових, посібників із налаштування програми моніторингу.

До завершення торгів ТОВ "Телефонні системи і мережі "Анфер" заявляло про дискримінацію і вимагало змін у тендерній документації, бо "замовник для однієї задачі дистанційного контролю допускає використання ЕЗК у вигляді однокомпонентного термінального пристрою (електронний браслет-трекер) та двокомпонентного пристрою (електронний браслет з мобільним контрольним пристроєм), але вимоги прописує різні".

Однак цій компанії відмовили у задоволенні скарги.

Як відомо, сину міністра внутрішніх справ Арсену Авакову Олександру за рішенням суду від 1 листопада мають надягти електронний браслет – але їх нібито бракує, тож браслет досі шукають.