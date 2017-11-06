Під судом у справі Колмогорова постраждав Шкіряк
Під будівлею Вищого спец суду, де слухають касацію у справі прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років в'язниці за вбивство людини на посту у 2014 році, поштовхали радника голови МВС Зоряна Шкіряка.
Як видно з відео "112 Україна", на виході з суду, між людьми, що стояли під судом, і Шкіряком сталася словесна перепалка.
Спочатку хтось з присутніх кинув Шкіряку кілька жовтих листків обличчя, а тоді стали штовхати радника голови МВС.
За кілька хвилин сутичка закінчилася.
Шкиряк: "Прийшли підтримати украінського прикордонника Колмагорова. Вважаю це своім громадянським обов‘язком." pic.twitter.com/ls8cTFHvjD— Ольга Шарий (@bondarenkoolgaa) November 6, 2017
Наш смелый и накаченный Шкиряк у здания суда) Ему даже Зорян не помог. pic.twitter.com/iJ0c2oZ2fj— Адесса (@alisaod2016) November 6, 2017
Як повідомив Шкріяк у коментарі "Українській правді", він не постраждав, а сутичку під судом назвав "перформансом".
"Я почуваюся прекрасно, все зі мною добре, я живий-здоровий-цілий, зі мною все прекрасно. Це був черговий перформанс мешканців вольєру на Грушевського з бригади Грішина-Саакашвілі", - сказав він.
Раніше Шкіряк написав у соцмережі, що прийшов до суду, щоб підтримати українського прикордонника Колмогорова.
"Вважаю це своїм громадянським обов'язком. Засуджувати захисника Украйни на 13 років тюрми тільки за те, що він виконав свій обов'язок і посадові інструкції – неприпустимо", - написав Шкіряк.
Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.
Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.
Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.
6 листопада 2017 року Вищий спецсуд почав розглядати касацію на даний вирок.
Захист засудженого просить відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
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