Суд звільнив Колмогорова з-під варти і відправив справу на перегляд
Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 14 років ув'язнення за вбивство людини на посту у 2014 році.
Таке рішення суд виніс 6 листопада.
Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.
"Колегія суддів ухвалила: касаційну скаргу захисника задовольнити, вирок Приморського суду Маріуполя та увалу Апеляційного суду Донецької області щодо Колмогорова скасувати та призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції. Колмогорова з-під варти звільнити", - сказав голосуючий суддя Кравченко.
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