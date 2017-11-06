Суд звільнив Колмогорова з-під варти і відправив справу на перегляд

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Понеділок, 6 листопада 2017, 15:56

Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 14 років ув'язнення за вбивство людини на посту у 2014 році.

Таке рішення суд виніс 6 листопада.

Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти. 

"Колегія суддів ухвалила: касаційну скаргу захисника задовольнити, вирок Приморського суду Маріуполя та увалу Апеляційного суду Донецької області щодо Колмогорова  скасувати та призначити новий розгляд справи у суді першої інстанції. Колмогорова з-під варти звільнити", - сказав голосуючий суддя Кравченко.

 

Скриншот з онлайн-трансляції "Радіо Свобода" з зали суду

 

Скриншот з онлайн-трансляції "Радіо Свобода" з зали суду

Доповнюється…

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