МОК може заборонити виконання гімну РФ на Олімпіаді в Пхенчхані

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Вівторок, 7 листопада 2017, 02:07

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може заборонити виконання державного гімну Росії під час зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхенчхані.

Про це повідомила американська газета The New York Times з посиланням на джерела в МОК, пише DW.com.

Ця санкція стане покаранням за допінговий скандал в Росії. Як інший варіант розглядається можливість відсторонення російської олімпійської збірної від церемонії відкриття Олімпіади 9 лютого.

Остаточне рішення МОК прийме на засіданні свого виконавчого комітету, яке пройде в Лозанні з 5 по 7 грудня.

Влітку 2016 року МОК створив дві комісії для розслідування звинувачень, представлених в доповіді канадського професора права Річарда Макларена, який очолював незалежну комісію Всесвітнього антидопінгового агентства WADA по РФ.

Перша з них розслідує звинувачення в систематичних маніпуляціях з допінг-пробами в Росії. Друга комісія вивчає звинувачення в застосуванні допінгу окремими російськими спортсменами на зимовій Олімпіаді 2014 року в Сочі.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія розглядає повну заборону на участь російської олімпійської збірної в зимовій Олімпіаді в Пхенчхані або вимогу виступати під нейтральним прапором як "приниження для країни".

Президент Національного олімпійського комітету РФ Олександр Жуков у свою чергу підкреслив, що "росіяни не братимуть участі в Олімпійських іграх під нейтральним прапором".

Теми: Олімпіада Росія
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