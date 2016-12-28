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Російські чиновники визнали, що в РФ організована система допінгу

Середа, 28 грудня 2016, 06:07

Російські чиновники визнали існування системи допінгу в РФ, але заперечують, що вона була організована на державному рівні.

Про це з посиланням на New York Times пише DW.com.

Протягом декількох днів видання спілкувалося з російськими чиновниками, які покликані реформувати російську систему нагляду за допінгом. Як підкреслює американська газета, чиновники вперше визнають, що була змова навколо застосування допінгу.

Однак в.о. глави Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Анна Анцеліовіч і інші опитані виданням чиновники, заперечують, що вищі урядовці і президент РФ Володимир Путін були обізнані або причетні до того, що відбувається.

Анцеліовіч зазначила, що була "шокована" результатами розслідування, яке виявило, що шахрайські схеми використовувалися роками.

Так, високопоставлений співробітник Російського антидопінгового агентства на Олімпіаді в Сочі систематично підміняв допінг-проби спортсменів і постачав їм заборонені препарати.

Співробітники ФСБ брали участь в підміні аналізів спортсменів. Високопоставлений співробітник міністерства спорту роками покривав провідних атлетів, які використовували стимулюючі препарати.

Глава Незалежної громадської антидопінгової комісії ОКР 81-річний Віталій Смірнов, який повинен реформувати антидопінгову систему в Росії, також заперечує, що вище керівництво країни причетне до організації системи допінгу.

"Ми зробили багато помилок", - сказав він в інтерв'ю NYT. Він також вважає, що потрібно "знайти причини, через які молоді спортсмени беруть допінг".

При цьому Смірнов вказав на злами документів WADA хакерами з угруповання Fancy Bear, з яких нібито випливає, що сотні спортсменів із західних країн брали формально заборонені ліки в медичних цілях.

"Росія ніколи не мала тих можливостей, що були дані іншим країнам. Переважні настрої в Росії були такими, що у нас немає шансів", - вважає Смирнов.

Як стало відомо з доповіді канадського юриста Річарда Макларена, яку він підготував для Всесвітнього антидопінгового агентства, більше тисячі російських спортсменів з літніх, зимових і паралімпійських видів спорту безпосередньо задіяні в маніпуляціях з допінгом.

У звіті зазначалося, що допінг в Росії систематично застосовувався з 2011 року по квітень 2015 року.

Також повідомлялося, що в системі покриття допінгу були задіяні спецслужби Росії і владні структури.

Теми: Росіяспорт
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