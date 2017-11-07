Фальшивий месенджер WhatsApp завантажили більше мільйона разів

396 переглядів
Вівторок, 7 листопада 2017, 03:12

Фейковe версію мессенджра WhatsApp користувачі скачали більше мільйона разів до того, як вона була видалена з Google Play Store.

Про це пише BBC.

За словами учасників форуму на Reddit, фейкова версія містила рекламу, а також могла завантажувати певні програми на пристрої користувачів.

На даний момент фейкову версію месенджера видалено з Play Store.

Творці цієї версії доклали зусиль для того, щоб їх версія виглядала реальною, розробленою компанією WhatsApp Inc.

Вони використвали ту ж саму назву, але лише замінили пробіл спеціальним знаком, який для звичайного користувача виглядає точно так само, як і пробіл.

Користувачів, які встановили справжню версію WhatsApp, ця оборудка не торкнулася.

Теми: технології інтернет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Tesla показала найгірші квартальні показники в історії 2 листопада 2017, 10:08
Android Pay вже в Україні: хто зможе перетворити свій смартфон на гаманець 1 листопада 2017, 13:35
Концепція-2020: Як побудувати інформаційне суспільство в Україні 31 жовтня 2017, 10:00
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Окупований Луганськ залишився без води
НАБУ готувало підозру на Севостьянову
Головні новини дня – за 60 секунд
Смертельне ДТП в Харкові: Водію Touareg повідомили про підозру
Усі новини
made in Ukraine

Gallery 48 – магазин українського мас-маркет одягу

дослідження

6 міфів про дитячий сон, які потрібно забути

дизайн

Київський Orang+Utan потрапив у топ найкращих інтер'єрів кафе