Шуфрича викликають на допит через "погрози" Портнова

Народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича викликали на допит до Генпрокуратури у справі щодо погроз з боку колишнього першого заступника Адміністрації президента Андрія Портнова екс-нардепу "Партії регіонів" Інні Богословській.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Справа за заявою Богословської ще у 2014 році щодо погроз на її адресу зі сторони Портнова", - сказав він.

Горбатюк додав, що якщо повідомлення опублікували на сайті прокуратури, то Шуфрич давно не з'являвся на допит.

"Тому був здійснений виклик через сайт Генпрокуратури", - сказав він.

У повідомленні прес-служби ГПУ вказується, що "Шуфричу Н.І. необхідно прибути 14.11.2017 о 15:30 год. до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України в кабінет № 411, що розташований в м. Києві, вул. Борисоглібська, 18, для участі у допиті в якості свідка".

Згідно з даними у реєстрі судових рішень, слідство встановило, що 18.02.2014 на мобільний телефон Богословської зателефонував Портнов "та висловив погрози, на думку заявника, у зв'язку з депутатською діяльністю та активною політичною позицією як державного діяча".

Як відомо, у 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою.