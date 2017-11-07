Порошенко підписав: Артисти РФ в'їжджатимуть в Україну з дозволу СБУ

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо особливостей проведення гастрольних заходів за участю громадян Росії.

Про це свідчить повідомлення на сайті президента.

"Законом встановлюється, що при проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до пропаганди сепаратизму, комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки", - йдеться у повідомленні.

Також не дозволяється проведення гастрольних заходів, що "популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці тощо".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як відомо, 5 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російським артистам гастролювати в Україні без дозволу СБУ.

Закон зобов’язує організаторів заходів в Україні перед тим, як запросити російського артиста, подати до СБУ запит, щоб дізнатися, чи не заборонений цьому артисту в’їзд в Україну.

Організатор повинен зробити це не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення запланованого виступу.

Впродовж 10 днів СБУ розглядає запит і дає відповідь, чи може артист виступати в Україні.