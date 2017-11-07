На презентацію книжки Авакова прийшли Яценюк, Ложкін і Кличко

1346 переглядів
Вівторок, 7 листопада 2017, 20:32

На презенацію книжки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова прийшли члени Кабміну, народні депутати різних фракцій, працівники АП та МВС.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Зокрема на презентацію з‘явилися екс-прем‘єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов, військовий прокурор Анатолій Матіос, перший заступник глави АП Віталій Ковальчук, ще один заступник голови АП Олексій Філатов та екс-глава АП Борис Ложкін.

Серед народних депутатів на презентацію прийшли майже всі члени "Народного фронту" на чолі з Максимом Бурбаком, народний депутат з фракції БПП Олександр Третяков, народний депутат з фракції Батьківщина Сергій Соболєв.

Також на заході присутні члени Кабміну - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, міністр інформаційної політики Юрій Стець, міністр інфраструктури Володимир Омелян, віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко та міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

 
 
 
 
 
 
 

Що цікаво, на презентацію прийшов заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян та Сергій Чеботар, який є підозрюваним у справі рюкзаків. Крім того, на заході є мер Києва Віталій Кличко. Гостей розважає Орест Лютий та пригощають легкими закусками та червоним і білим вином.

Роман Кравець, УП

Теми: Аваков Яценюк Ложкін Кличко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На сина Авакова одягли браслет 7 листопада 2017, 17:28
В Раді лише 31 нардеп проголосував за відставку Авакова 7 листопада 2017, 12:13
Депутат ББП пропонує включити в порядок денний звільнення Авакова 7 листопада 2017, 11:09
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ДФС відновила податкову перевірку Данилюка
Росія відмовилась видати Україні екс-начальника "Беркута" Кусюка
ВРП призначила безстроково суддю, яка позбавляла водійських прав автомайданівців
Дуда: Приберіть з української політики "осіб з антипольськими поглядами"
Усі новини
відео УП

Що думають про Жовтневу революцію в різних країнах

моз пояснює

Чому виникає рак простати і як його виявити

афіша

Зазирнути у мозок та ще 7 подій, які варто відвідати