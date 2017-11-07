На презентацію книжки Авакова прийшли Яценюк, Ложкін і Кличко

На презенацію книжки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова прийшли члени Кабміну, народні депутати різних фракцій, працівники АП та МВС.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Зокрема на презентацію з‘явилися екс-прем‘єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов, військовий прокурор Анатолій Матіос, перший заступник глави АП Віталій Ковальчук, ще один заступник голови АП Олексій Філатов та екс-глава АП Борис Ложкін.

Серед народних депутатів на презентацію прийшли майже всі члени "Народного фронту" на чолі з Максимом Бурбаком, народний депутат з фракції БПП Олександр Третяков, народний депутат з фракції Батьківщина Сергій Соболєв.

Також на заході присутні члени Кабміну - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, міністр інформаційної політики Юрій Стець, міністр інфраструктури Володимир Омелян, віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко та міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Що цікаво, на презентацію прийшов заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян та Сергій Чеботар, який є підозрюваним у справі рюкзаків. Крім того, на заході є мер Києва Віталій Кличко. Гостей розважає Орест Лютий та пригощають легкими закусками та червоним і білим вином.

Роман Кравець, УП