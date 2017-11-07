Партія "Народний фронт" проведе з’їзд 11 листопада у Києві. Це буде перший з’їзд, починаючи з березня 2014 року.

Про це повідомляють джерела УП.

За їхніми словами, у понеділок, 6 листопада, на фракції НФ було погоджено формат і тривалість виступів. Зокрема, будуть виступати міністри із звітами. Все відбуватиметься у Мистецькому арсеналі.

"У нас головна задача зараз - показати єдність, особливо після історії з Аваковим. І дати людям на місцях поштовх, щоб вони активніше працювали на партію", - сказав співрозмовник УП у керівництві НФ.

Водночас співрозмовники у НФ із неформальної групи Авакова припускають, що на з'їзді можуть прозвучати меседжі, які поставлять крапку в історії об'єднання БПП і НФ. Хоча джерела в інших групах впливу НФ називають таке твердження "емоційним" і не прогнозують якихось гучних заяв на з'їзді.

Про з’їзд "Народного фронту" написав і політтехнолог, який працює на АП, Тарас Березовець. За його словами, під час нього можна буде почути про "кінець конспірології про конфлікт НФ і БПП".

"До речі, найбільш переконливо про це можна буде почути вже на вихідних на з'їзді Народного фронту. Хоча в промові Арсенія Яценюка напевно будуть і сюрпризи. Рани вже не кровоточать, але шрами, як то кажуть, залишилися", - зазначив Березовець.