Саакашвілі ініціює марш у неділю та пригрозив "народним імпічментом"

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Вівторок, 7 листопада 2017, 22:21

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі збирається провести в неділю, 12 листопада, в центрі Києва марш на підтримку ухвалення законів про імпічмент президента України та Антикорупційний суд.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я пропоную в неділю провести марш за ухвалення закону про Антикорупційний суд і про імпічмент президента, зібратися на Михайлівській площі і нашим маршем підтримати цю вимогу", - сказав він на мітингу біля Верховної Ради у вівторок увечері.

Саакашвілі зазначив, ухвалення в першому читанні Виборчого кодексу стало першою перемогою учасників акції біля ВР, але "владі треба не дати не довести боротьбу до кінця".

Він наголосив, що, якщо влада проігнорує вимоги протестувальників і не ухвалить цих законів, то він запропонував 3 грудня розпочати процес "народного імпічменту".

"Якщо вони нічого не приймають, тоді народ України сам вирішить, кому оголошувати імпічмент, кого звільнити і коли провести нові вибори", - заявив лідер партії "Рух нових сил".

За інформацією агентства, у вівторок увечері біля парламенту зібралося кілька сотень людей, обстановка спокійна.

Як відомо, 7 листопада Міхеіл Саакашвілі опублікував довідку з Міграційної служби України, що засвідчує легальність його перебування на території України.

Теми: Саакашвілі мітинги Київ
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