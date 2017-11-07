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Саакашвілі показав довідку про свою "легальність" в Україні

Вівторок, 7 листопада 2017, 16:58

Колишній президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі опублікував довідку з Міграційної служби України, що засвідчує легальність його перебування на території України.

Довідку він опублікував у Facebook.

 

Як відомо, Державна міграційна служба відмовила лідеру партії "Рух нових сил" Міхеілу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем. Саакашвілі оскаржить відмову в суді.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою. 

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Українська правда
Теми: Саакашвілігромадянство
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