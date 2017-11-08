Уряд підготував закон, що має захистити бізнес від тиску влади

Кабінет міністрів розробив законопроект, який має захистити бізнес від безпідставного тиску з боку правоохоронних і контролюючих органів.

Про це заявив на засіданні Кабміну в середу прем'єр Володимир Гройсман.

Він нагадав про свою обіцянку вийти з законодавчою ініціативою, яка зупинить тиск на бізнес з боку правоохоронної системи України.

"Ми спільно напрацювали законопроект - Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Секретаріат Кабміну, Офіс омбудсмена – для того, щоб врешті решт спільно з парламентом і президентом поставити в цьому питанні крапку", - заявил прем'єр-міністр.

Він зазначив, що новий закон підвищить відповідальність правоохоронців за перевищення повноважень.

"Коли безпідставно приходять на чесний, легальний бізнес з обшуками, вилучають сервери, первинну документацію, не допускають адвокатів, без будь-якої відеофіксації і т.д. Це є неприпустимо!" – наголосив Гройсман.

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