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Силовики припинять "маски-шоу" на підприємствах – Гройсман

Четвер, 14 вересня 2017, 16:39

На зустрічі Петра Порошенка з представниками бізнесу й силових структур досягли домовленості припинити силові операції на підприємствах.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який також брав участь у заході.

"Маски-шоу стоп! Домовились, що всі силові структури відмовляться від застосування силових операцій на підприємствах", - пише голова уряду.

За його словами, зустріч проходила в четвер, 14 вересня, під головуванням президента України. У ній брали участь представники бізнесу, генеральний прокурор Юрій Луценко, представники парламенту, уряду, силових структур.

"Бізнес не може відчувати впевненість, коли є ймовірність будь-яких атак, в тому числі з боку держави. До кінця року ми проведемо День дерегуляції в парламенті – ухвалюємо необхідні закони, які вирішують нагальні питання підприємців", - розповідає прем'єр.

 

Окрім того, пише Гройсман, влада "проговорює та ухвалює приватизаційне та концесійне законодавство", яке стане ще одним механізмом залучення інвестицій до держави.

"До кінця року узгоджуємо та ухвалюємо проект закону про Службу фінансових розслідувань, яка стане єдиним органом з повноваженнями економічного контролю. МВС, СБУ та інші структури будуть позбавлені цих функцій", - пообіцяв прем'єр.

Українська правда

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Теми: Гройсманбізнес
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