Окупанти хочуть, щоб Україна називала їх ЛНР, а не ОРДЛО

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Середа, 8 листопада 2017, 15:11

Окупанти Донбасу хочуть, щоб Україна називала їх "ДНР" і "ЛНР", а не ОРДЛО, і планують вписати таку норму в договір з Києвом.

Про це в ефірі одного з сепаратистських каналів заявив так званий в.о. міністра закордонних справ у так званій "ЛНР" Владислав Дейнего.

На репліку ведучого, що Україна називає Донбас ОРДЛО, а йому б хотілося, щоб називали ЛНР, Дейнего сказав:

"Назва не завжди є ключовою. Україна нас називає так, як їм подобається, і так як їм намалювали ... європейські їх партнери. Бог з ним. Давайте поки в міжнародних документах будемо погоджуватися з тим найменуванням, яке для нас придумали європейці", - сказав представник бойовиків.

Він висловив упевненість, що це питання перехідного періоду.

"Далі буде визнання наших республік, і після цього нас будуть називати так, як ми собі задекларували. Саме цю норму ми і впишемо, як один з ключових пунктів договору з Києвом, – закріпити нашу назву в тому вигляді, в якому ми її приймаємо" , - підсумував Дейнего.

Як відомо, раніше в цьому ж інтерв'ю Дейнего заявив, що на сьогоднішній день так звані "ДНР" і "ЛНР" можуть бути тільки частиною України, ні про яку інтеграцію в Росію або незалежність поки не може бути мови, оскільки цього не підтримує світова спільнота.

Теми: Донбас окупація
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