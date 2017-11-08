Обшуки у кримських татар зробили обов'язковими

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Середа, 8 листопада 2017, 16:26

Російська влада в окупованому Криму зробила перевірки в будинках кримських татар обов'язковим явищем.

Про це повідомляє "Крим SOS" з посиланням на відповідний документ так званого "міністерства внутрішньої політики інформації і зв'язку Криму".

Зокрема, "з метою аналізу суспільно-політичної ситуації в Криму" орган дає розпорядження розшукати громадські організації, у яких є мережа територіальних підрозділів із загальною кількістю учасників не менше 50 осіб, а також розірвати муніципальні контракти з юридичними і фізичними особами - підприємцями, які є організаторами масових протестів.

"Міністерство" просить відзвітувати про результати такої роботи і вжиті заходи до 16 жовтня, після чого надсилати подібні звіти щокварталу.

Повідомляється, що цей документ розіслали "офіційними каналами" в регіональні адміністрації півострова.

На думку кримських татар, таке розпорядження направлено на усунення всіх форм громадянської активності в окупованому Росією Криму, включаючи рух "Кримська солідарність", "Бизим Балларо" ("Наші діти"), блогерів і приватних підприємців, які підтримують сім'ї політичних в'язнів і інші форми протестної активності.

"Ці незаконні дії пропонують здійснювати без санкції суду, будь-яких інших офіційних рішень в рамках чинного законодавства РФ, фактично закликають до дискримінації та маргіналізації кримськотатарського населення", - наголошується в повідомленні "Крим SOS".

 

Як відомо, в середу в анексованому Криму окупаційна влада провела чергову хвилю обшуків у активістів в декількох населених пунктах.

Теми: Крим кримські татари Росія окупація
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