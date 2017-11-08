Якби Окуєва була під охороною, потерпілих було б більше - Князєв
Керівник Національної поліції України Сергій Князєв стверджує, що якби Аміну Окуєву охороняли, то було б більше потерпілих.
Про це він заявив в інтерв’ю "Громадському".
"Охорона — не лише фізична складова. До речі, це найменший сегмент охорони безпеки учасників судового процесу чи ходу розслідування певного провадження. При наявності фізичної охорони в момент учинення злочину, потерпілих було би більше", - сказав Князєв.
Він уточнив, що коли розстрілювали автомобіль, нападникам узагалі не було цікаво, скільки людей вони уб’ють.
"Вони стріляли саме в той автомобіль, який мали за мету. Тому ці інсинуації про наявність чи відсутність фізичної охорони, гелікоптерів чи квадрокоптерів — нісенітниці", - вважає глава Нацполіції.
Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.
Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Окуєву та її чоловіка вчиняли напад.
1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.
На їхню думку, напад здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.
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