Жінок, яких на адмінкордоні з Кримом затримали окупанти, відпустили

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Четвер, 9 листопада 2017, 03:29

Сімох кримських татарок, затриманих російськими силовиками на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, відпустили.

Про це повідомив у facebook журналіст Антон Наумлюк.

"Всіх утримуваних на адмінкордоні жінок відпустили", - написав він.

 
фото: Anton Naumlyuk

Як повідомлялось, жінок затримали на контрольованому окупантами пункті пропуску Армянськ. Серед них були дружини політв'язнів. Причина затримання невідома.

Теми: Крим кримські татари окупація Росія
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