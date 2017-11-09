Жінок, яких на адмінкордоні з Кримом затримали окупанти, відпустили
Сімох кримських татарок, затриманих російськими силовиками на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, відпустили.
Про це повідомив у facebook журналіст Антон Наумлюк.
"Всіх утримуваних на адмінкордоні жінок відпустили", - написав він.
Як повідомлялось, жінок затримали на контрольованому окупантами пункті пропуску Армянськ. Серед них були дружини політв'язнів. Причина затримання невідома.
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