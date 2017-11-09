Луценко показав документи про перерахування грошей Януковича у бюджет

Конфісковані у Януковича кошти не зникли, а надійшли на рахунки Держказнчейства і вже використовуються на державні потреби.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав у facebook.

"Всі 1,5 млрд дол, які були спецконфісковані у членів ОЗУ Януковича нікуди не зникали і давно знаходяться на рахунках Держказначейства. Більше того, ці кошти вже працюють на Армію та інфраструктурні проекти", - написав він опублікувавши фотокопії листів від Ощадбанку і Державної казначейської служби.

"А ще спецконфіскували Одеський нафтопереробний завод і 1000 вагонів.

Теж все на місці, під контролем держави", - додав він.

Як повідомлялось, 8 листопада в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаній з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ВАТ "Державний ощадний банк України" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.

Пізніше заступник генпрокурора Євген Єнін заперечив зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.

Сам Онищенко стверджує, що не має стосунку до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, про зникнення яких заявило НАБУ.

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