Як НАБУ і ГПУ посварилися через гроші Онищенка чи Януковича

Між НАБУ та Генпрокуратурою у середу, 8 листопада, виник новий конфлікт.

З рахунків "Ощадбанку" "безслідно" зникли 156,8 мільйонів доларів США та 218 тисяч гривень. За версією НАБУ, це – гроші "газової справи" депутата-втікача Олександра Онищенка. За версією Генпрокуратури – кошти оточення екс-президента Віктора Януковича.

Згодом гроші знайшлися на рахунках Державного казначейства.

Чому виникла плутанина, та хто винний у ситуації – у матеріалі "Української правди".

З чого почалося?

Конфлікт спровокувала депутат "Народного фронту" Тетяна Чорновол.

У день, коли сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову одягли браслет через "справу рюкзаків", яку розслідує НАБУ, Чорновол виступила з заявою. За її словами, НАБУ порушило кримінальні справи проти посадових осіб "Ощадбанку" "через повернення конфіскованих коштів Онищенка в державний бюджет України".

"НАБУ працює над тим, щоб ці гроші повернути Онищенку", – заявила Чорновол.

Відповідь

У середу, 8 листопада, НАБУ повідомило, що в середині жовтня було розпочато розслідування щодо посадових осіб "Ощадбанку", бо з рахунків зникли 156 мільйонів доларів, які було арештовано.

Що за гроші?

Йдеться про гроші компанії Quickpace Limited. У НАБУ вважають, що це підприємство належить екс-бізнесмену-втікачу Олександру Онищенку.

Сам Онищенко в коментарі УП заявив, що жодного стосунку до цієї компанії не має, а це – гроші сім'ї Януковича.

"Якби то були мої гроші – 156 мільйонів доларів – я б давно залишив Україну і ніколи б не був депутатом", – пожартував він у коментарі УП.

У ГПУ теж заявляють, що це – гроші сім'ї Януковича.

Quickpace Limited, згідно з реєстром судових рішень, проходить в обох провадженнях: у справі Онищенка і в справі про розкрадання державних коштів оточенням Януковича.

Що ж сталося?

Генпрокуратура зняла ці гроші і віддала їх у державний бюджет за утаємниченим рішенням Краматорського суду від 28 березня.

Йдеться про спецконфіскацію 1,5 мільярдів доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

"Гроші є. Зазначені кошти "Ощадбанк" перерахував на рахунки Державної казначейської служби. Далі Верховна Рада вирішила долю цих грошей, визначивши їхнє цільове використання.

На цьому тлі нам незрозуміла позиція НАБУ щодо допитів керівництва "Ощадбанку", оскільки інформацію про ці кошти можна було отримати шляхом звернення в Казначейську службу. Оцінку діям НАБУ повинна дати Спеціалізована антикорупційна прокуратура", – пояснив ситуацію заступник генпрокурора Євген Єнін.

Він продемонстрував документи.

У НАБУ стверджують, що "Ощадбанк" не мав права перераховувати кошти, оскільки їх було арештовано в рамках справи Онищенка.

"За даними детективів, бенефіціаром компанії Quickpace Limited, кошти якої й було арештовано під час розслідування так званої "газової справи", є народний депутат Олександр Онищенко. Тож їхнє перерахування на підставі рішення суду в абсолютно іншому провадженні, без скасування обтяжень, накладених раніше, виглядає дуже дивним. Тим більше, що судове рішення у "газовій справі" ще не прийнято", – прокоментували в НАБУ.

"Уявіть, що ви маєте фірму. Ваш рахунок арештували. Потім після вивчення ситуації арешт зняли, але грошей на рахунку вже немає, бо їх забрали за рахунок якоїсь угоди зі слідством з невідомою вам людиною… саме так і сталося", – пояснив ситуацію співрозмовник УП.

НАБУ порушило справу в середині жовтня, але мовчало про розслідування щодо посадових осіб "Ощадбанку". І не озвучувало б це далі, якби не з'явилися заяви Чорновол.

Ближче до вечора середи генпрокурор Юрій Луценко звинуватив детективів НАБУ, що всі їхні дії спрямовано на пошук утаємниченого рішення Краматорського суду про спецконфіскаю.

"Уся активність окремих детективів НАБУ свідчить лише про одне – люди шукають текст рішення суду. Рішення суду в законному порядку засекречено. Зняття секретності судом не дозволено. Тому бажання певних осіб, які хочуть у Лондоні розпочати процедуру повернення цих коштів, отримати текст рішення Краматорського суду не проходить", – сказав Луценко.

"За моєю версією, детективи НАБУ вимагають від керівника "Ощадбанку" Пишного документи, які могли би знадобитися для атак на Україну. Для чого вони це роблять – нехай розбирається їхнє керівництво. Але звинувачення, що кошти кудись пропали – не відповідає дійсності і є не доброчесною дією", – додав генпрокурор.

"Не можна звинувачувати "Ощадбанк" у тому, чого нема – він чесно виконав рішення про спецконфіскацію. І, по-друге, допомагати тим, хто обікрав країну, шляхом вилучення відповідних документів і, ймовірно, їх передачі також не варто", – сказав Луценко.

На цю частину звинувачень у НАБУ не відреагували. З'ясувати їхню позицію не вдалося через пізній час.

У підсумку арештовані у двох справах кошти зараз перебувають у Державному казначействі.

Посадові особи "Ощадбанку" – під слідством.

Генпрокурор Луценко звітує про повернення коштів Януковича.

Тим часом Онищенко проводить свій час у Європі в очікуванні німецької робочої візи.

"Придурки", – охарактеризував він дії українських правоохоронців у короткому повідомленні журналісту УП.

Оксана Коваленко, УП