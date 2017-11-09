Активісти: В Раду протягують проект про "ручне" управління місцевою владою

На пленарному засіданні Верховної Ради у четвер депутати не проголосували за внесення до порядку денного проекту закону №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби.

Спікер парламенту Андрій Парубій тричі закликав депутатів проголосувати за те, щоб внести цей законопроект до порядку денного. Проте жодного разу для цього не вистачило депутатських голосів.

Після цього спікер оголосив перерву, яку вимагали група "Відродження" та фракція "Народний фронт".

Як повідомляє кореспондент "Української правди", під час перерви відбулось засідання фракцій "Блок Петра Порошенка".

На своїй сторінці у Facebook керівник відділу адвокації Реанімаційного пакету реформ Вадим Міський написав, що депутати намагаються створити новий державний переворот.

"Крізь Раду намагаються протягти законопроект №7126, який фактично повертає систему "ручного" управління обласними та районними державними адміністраціями", - написав він.

"Відповідно до законопроекту, голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників має одноособово, без будь-якого конкурсу, призначати президент", - додав Міський.

Він зауважив, що зазначені норми законопроекту порушують Ст.118 Конституції України, в якій зазначено, що "виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації".

"Призначення голів ОДА та РДА без проведення обов’язкового конкурсу відповідно до Закону "Про державну службу" робить їх фактично політичними призначенцями, що протирічить принципам належного урядування ОЕСР та порушує взяті Україною на себе міжнародні зобов’язання щодо реформування системи державного управління, закріплені в Стратегії реформи державного управління на 2016-2010 роки, що схвалена КМУ 24 червня 2016 р. № 474-р", - наголосив керівник РПР.

За його словами, законопроект №7126 "скасовує реформу державної служби на місцевому та регіональному рівні і створює непередбачену Конституцією так звану "президентську вертикаль влади".

"Вже сьогодні Президент ухиляється від свого обов’язку оголосити конкурси на декілька десятків посад голів районних державних адміністрацій, при цьому керівник його фракції у Верховній Раді Артур Герасимов говорить про кризу, що виникла внаслідок реформи – обезголовленість влади на місцевому рівні", - сказав Міський.

Він впевнений, що "реальний мотив законодавчих змін – скасування конкурсних процедур і цементування президентської вертикалі".

Раніше повідомлялося, що 8 листопада відбулось засідання фракції БПП з президентом Петром Порошенком. Деякі депутати БПП повідомляли, що говорили з президентом про закони, за які мають голосувати у четвер. Зокрема, йшлося про закони про приватизацію, про зміну закону про держслужбу та зміни до бюджету-2017.