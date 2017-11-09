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Порошенко збирав БПП на Банковій увечері

Четвер, 9 листопада 2017, 10:37

У середу ввечері відбулось засідання фракції "Блок Петра Порошенка" з президентом Петром Порошенком.

Як розповіли "Український правді" співрозмовники у БПП, зустріч 8 листопада відбулася на Банковій.

"На одній з останніх зустрічей президент пообіцяв раз в місяць зустрічатись з фракцією. От і зустрівся", – розповіла депутат Ірина Фріз.

Інші співрозмовники к БПП повідомили, що говорили з президентом про закони, за які мають голосувати у четвер. Зокрема, йшлося про закони про приватизацію, про зміну закону про держслужбу та зміни до бюджету-2017.

Деякі депутати цікавились також питаннями своїх округів та кадрової політики у областях.

На засіданні фракції був і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, розповів заступник голови фракції Олексій Гончаренко "Українським новинам".

Нардеп підтвердив, що обговорювали результати роботи за 2 місяці і заплановані законопроекти про приватизацію державного майна, внесення змін до державного бюджету на 2017 рік і проект держбюджету на 2018 рік.

Гончаренко додав, що фракція БПП підтримає законопроект про приватизацію в першому читанні.

Роман Романюк, Олена Рощенко, УП
Теми: ПорошенкоБПП
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