У російському Іжевську обвалився під'їзд багатоповерхівки

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Четвер, 9 листопада 2017, 15:25

У Росії в місті Іжевську обрушилася частина багатоквартирного житлового будинку на вулиці 10 років Жовтня.

У соціальних мережах припускають, що причиною став вибух газу, зазначає "Коммерсантъ".

За інформацією очевидців, зруйнувався один під'їзд - 32 квартири.

Російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в екстрених службах передає, що загинули двоє людей. Рятувальники витягли з-під завалів двох постраждалих.

 
Коммерсантъ

Очевидці повідомляють, що з-під завалів чути крики людей.

На місце виїхав глава Удмуртії Олександр Бречалов.

У прес-службі уряду Удмуртії повідомили, що попередня версія обвалення - вибух побутового газу.

За фактом обвалення порушено кримінальну справу.

Теми: Росія надзвичайна подія
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