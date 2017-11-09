У російському Іжевську обвалився під'їзд багатоповерхівки

У Росії в місті Іжевську обрушилася частина багатоквартирного житлового будинку на вулиці 10 років Жовтня.

У соціальних мережах припускають, що причиною став вибух газу, зазначає "Коммерсантъ".

За інформацією очевидців, зруйнувався один під'їзд - 32 квартири.



Російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело в екстрених службах передає, що загинули двоє людей. Рятувальники витягли з-під завалів двох постраждалих.



В Ижевске взорвался жилой дом. Фото сделал брат 10мин назад. Ещё нет в новостях pic.twitter.com/snsHp2cYA8 — Mikhail Vershinin (@Mikki_Versh) November 9, 2017

Коммерсантъ

Очевидці повідомляють, що з-під завалів чути крики людей.

На місце виїхав глава Удмуртії Олександр Бречалов.

У прес-службі уряду Удмуртії повідомили, що попередня версія обвалення - вибух побутового газу.



За фактом обвалення порушено кримінальну справу.