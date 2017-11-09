Російські аккаунти в Twitter ігнорували негативні новини про Трампа - AP

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Четвер, 9 листопада 2017, 23:55

Російські агенти на Twitter спотворювали негативні новини про Дональда Трампа перед президентськими виборами у США 2016 року.

Про це повідомляє Associated Press у своєму розслідуванні.

AP пише, що російські аккаунти відволікали увагу від будь-яких негативних новин про Трампа, намагаючись перенести критику на кампанію Хілларі Клінтон.

Повідомляється, що облікові записи "America_1st_" та "BatonRougeVoice" ігнорували новини про грубий коментар Трампа на звинувачення у сексуальному домаганні, поширюючи інформацію про злам електронної пошти Клінтон.

Агентство перевірило понад 36 тисяч твітів із 382 аккаунтів у період з 31 серпня 2015 року по 10 листопада 2016 року. За результатами дослідження AP підкреслює, що російські агенти мали стратегію фільтрування негативних повідомлень про Трампа.

Як відомо, раніше Twitter заблокував 201 обліковий запис у зв'язку з розслідуванням імовірного втручання РФ у президентські вибори США 2016 року.

Теми: США Росія Трамп соцмережі
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