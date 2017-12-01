Горбатюк звинуватив Порошенка, Луценка і Авакова у затягуванні справ Майдану

Керівництво правоохоронних органів і керівництво держави не зацікавлені у розслідуванні злочинів на Майдані.

Про це під час ток-шоу "Право на владу" заявив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає УНІАН.

"Я звинувачую [у затягуванні розслідування] керівників правоохоронних органів і керівництво держави. [Винні] генеральний прокурор Луценко, міністр внутрішніх справ Аваков, голова СБУ Грицак і відповідно керівник держави, який відповідає за це", - сказав він.



За словами Горбатюка, його підлеглі їздили до Литви, щоб перейняти досвід розслідування подій у Вільнюсі 1990 року. Литовські правоохоронці розповіли їм, що активізація розслідування відбулася лише після зміни президента країни.

Нагадаємо, Горбатюк заявив, що справи щодо причетних до розгону Майдану судами не розглядаються. Більше того, деякі з підозрюваних продовжують обіймати свої посади.

Раніше Горбатюк повідомляв, що підозру у справах щодо подій на Майдані загалом у 2013 і 2014 роках оголосили 380 особам. Суди визнали винними у вчинені злочинів 48 осіб.

Лише одна людина відбуває реальний термін за ґратами. І той - тітушка, не співробітник правоохоронних органів.