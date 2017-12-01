Порошенко обіцяє найближчим часом провести референдум

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 12:32

Президент України Петро Порошенко заявив про намір в найближчий час провести в Україні референдум щодо вступу до НАТО та членства в Євросоюзі.

Про це він розповів під час виступу до Дня працівників прокуратури.

"Зараз ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію. І в скорому досяжному майбутньому в Україні точно пройдуть референдуми і щодо вступу до НАТО, і я впевнений, що народ України підтримає  мою ініціативу  щодо  членства в Євросоюзі", - сказав президент.

"Я впевнений, що результати голосування будуть таким ж позитивними, як уже вписані в історію результати щодо референдуму про незалежність України", - додав він.

Порошенко зазначив, що зараз є всі підстави вважати, що найгірше позаду - в Україні подалана економічна криза, знята "гострота болючих питань", а нова армія успішно боронить країну від зазіхань російського агресора.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко має намір провести в країні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.

Український лідер вважає, що країна знаходиться на правильному шляху для виконання всіх умов, необхідних для вступу в ЄС.

Яна Міланова, УП
Теми: Порошенко президент референдум НАТО ЄС
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