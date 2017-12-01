Людину Суркіса зі скандалом переобрали до федерації футболу Києва

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П'ятниця, 1 грудня 2017, 18:19

Звітно-виборча конференція федерації футболу Києва (ФФК) завершилася гучним скандалом.

Кандидати на посаду президента ФФК Владислав Ващук та Сергій Харченко, а також генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький залишили засідання на знак протесту проти неправових дій нинішнього очільника ФФК та віце-президента ФФУ Ігоря Кочетова.

Перед початком засідання виступив генеральний секретар ФФУ Запісоцький, який закликав перенести вибори президента КФК, оскільки було багато порушень дло самих виборів, а кандидати в президенти Ващук та Харченко отримали замало часу для підготовки, що суперечить чиному статутут ФФУ. Окрім того було заявлено, що досі не було заслухано фінансову звітність ФФК під керівництвом Кочетова.

Втім, більшість членів конференції проголосували за те, щоб вибори провести саме 1 грудня. Після цього конференцію залишили два з трьох кандидатів в президенти.

Але вибори таки відбулися. За Ігоря Кочетова проголосували 74 особи, за Ващука - три та Харченка підтримала 1.

Зазначимо, що Кочетов є людиною Григорія Суркіса у ФФУ і вже не один рік очолює стратегічно важливу федерацію футболу міста Києва.

Джерела УП зазначають, що в нинішній ситуації такий демарш у ФФК означає, що Кочетов пішов на прямий конфлікт з ФФУ, заручившсь підтримкою Григорія Суркіса.

Микола Аврамчук, для УП

Теми: Суркіс футбол Київ
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