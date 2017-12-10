МЗС Лівану закликає арабські країни ввести санкції проти США за рішення по Єрусалиму

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Неділя, 10 грудня 2017, 03:58

Міністр закордонних справ Лівану Джебран Басіль закликав арабські країни ввести економічні санкції проти США через рішення Вашингтона визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перевезти туди своє посольство.

Про це повідомляє Reuters.

"Превентивні заходи повинні бути прийняті проти цього рішення: починаючи з дипломатичних заходів, потім - шляхом політичних, економічних і фінансових санкцій", - заявив Басіль на екстреному засіданні Ліги арабських держав у Каїрі.

Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп, незважаючи на застереження світової спільноти, прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Всі 14 держав-членів Ради Безпеки ООН дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці.

Однак, з огляду на право вето США, Радбез не став приймати ані спільної заяви, ані резолюції.

Після рішення США в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях почалися акції протесту, в результаті зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками загинула одна людина, ще не менше 760 були поранені. Понад 260 з них отримали поранення від гумових куль.

Теми: США Ізраїль санкції
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