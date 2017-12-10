Будинок-пам’ятка в Києві знову горить

Будинок на вулиці Щекавицькій, 19/33, який є історичною пам’яткою, знову горить.

Як повідомили УП в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, на місці події працюють пожежники.

Також на місці події є авто рятувальної служби, патрульної поліції та швидка.

Працівник рятувальної служби сказав, що через велику задимленість причини загорання поки незрозумілі.

фото: Олена Рощенко, УП

фото: Олена Рощенко, УП

фото: Олена Рощенко, УП

фото: Олена Рощенко, УП

Наразі пожежу на Щекавицькій вдалося загасити.

Водночас громадська активістка та екс-депутат Київської міської ради Олена Терещенко впевнена, що власник будівлі Валерій Мізраєв причетний до "спроби знищення" будівлі. Вона зазначає, що йому також належить інша будівля-пам’ятка в Києві на вулиці Волошській, 5, яка теж горіла нещодавно.

"Питання до правоохоронних органів: цей мерзотник (Мізраєв - ред.) нарешті сяде за ст. 298 ККУ? Матеріал щодо цих будинків останній раз 27 листопада 2017р. мною було передано до Генерального прокурора Ю. Луценка особисто", - додала Терещенко.

Як відомо, КМДА звернулася до правоохоронних органів з клопотанням про умисність підпалу через пожежу в Києві на Подолі.

"У власника будівлі на Волоській вже якась дивна традиція. Ця ж компанія – "ВКП "Поділ-Бізнес" – також є власником ще однієї, вже скандальної, на жаль, будівлі на вул. Щекавицькій, 19/33. Тобто, вже не вперше, на моє судження, ця компанія доводить пам’ятки до руйнації", - зазначив заступник голови КМДА Олексій Резніков

Будівля на вулиці Щекавицькій, 19/33 є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини.

Раніше екс-депутат Київради Олена Терещенко-Єскіна розповіла, що цей будинок у числі тих, які можуть зникнути найближчим часом.

У лютому 2014 року напівзруйнований будинок на Щекавицькій, 19/33 димів кілька днів, але, за словами місцевих жителів, міські служби тоді нічого не робили, посилаючись на те, що це – приватна власність.

Прокуратура Києва у 2014 році навіть відкривала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість), щодо керівників двох приватних фірм, дії яких призвели до руйнування старовинної будівлі в історичній частині Подолу.

У квітні 2017 року у будинку виламували вікна, розбивали стіни і перекриття гідро молотами.

Українська правда