Через негоду без світла - 84 населені пункти на Львівщині та Закарпатті

Через сильний дощ та сніг без світла залишилися 84 населені пункти у Львівській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 9 та в ніч на 10 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 84 населених пунктів у 2 областях, а саме: Львівська – 43 н.п. та Закарпатська – 41 н.п.", - йдеться у повідомленні.

Зараз подачу електроенергії відновлюють бригади обленерго.

Як повідомлялося, у неділю, 10 грудня, дощі з мокрим снігом накриють усю територію України.