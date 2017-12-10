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Из-за непогоды без света - 84 населенных пункта на Львовщине и Закарпатье

Воскресенье, 10 декабря 2017, 09:12

Из-за сильного дождя и снега без света остались 84 населенных пункта во Львовской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 9 и в ночь на 10 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 84 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Львовская - 43 н.п. и Закарпатская - 41 н.п.", - говорится в сообщении.

Сейчас подачу электроэнергии восстанавливают бригады облэнерго.

Как сообщалось, в воскресенье, 10 декабря, дожди с мокрым снегом накроют всю территорию Украины.

Темы: ЗакарпатьеЛьвовщинаГСЧСстихийное бедствие
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