Швейцарські органи зацікавилися офшорами у справі Насірова

Суд розглянув клопотання детективів НАБУ про надання компетентним органам Швейцарської Конфедерації тимчасового доступу до документів компанії "RN Group Limited", які були у швейцарських банках.

Про це йдеться в оприлюдненій в кінці листопада ухвалі Солом'янського районного суду Києва, яку проаналізував проект "Марлін".

Зокрема бюро просило надати доступ іноземним органам до рахунків та речей компанії "RN Group Limited" з острова Тартола Британських Віргінських Островів, які були у банку "Union Bancaire Privee" та інших банках Швейцарської Конфедерації.

Однак суд відмовив у задоволенні такого клопотання, через те, що "детектив/прокурор у судове засідання не з'явилися".

Як відомо, ще в серпні 2016 року у справі про незадеклароване майно тодішнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова з`явилася інформація про знайдені офшори, на які перераховували хабарі посадовцям ДФС.

Тоді Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадові особи Державної фіскальної служби за пособництва службових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схеми митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням товарів та істотним заниженням митної вартості, шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість яких менша, ніж реальних товарів, що імпортуються.

На думку детективів, посадові особи ДФС та Київської митниці отримують неправомірну вигоду, яка невстановленими суб’єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють посадові особи ДФС та особи з їх близького оточення.

Минулого року Роман Насіров опинився в епіцентрі скандалу після того, як у нього знайшли дві квартири у Лондоні, а також британську фірму "Altis ltd", якою володіє його дружина – Катерина Глімбовська, дочка Олександра Глімбовського, власника однієї з найбільших будівельних корпорацій України "Альтіс-холдинг". Це майно сім’ї Насірова не було вказане в його декларації за 2014 рік.