Українські біатлоністки здобули "срібло" на Кубку світу

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Неділя, 10 грудня 2017, 16:58

Українська збірна здобула срібну медаль за естафетну гонку у другому етапі Кубку світу з біатлону 2017-2018, що відбулася у Гохфільцені (Австрія). 

"Срібло" у естафеті 4х6 км завоювали Валентина та Віта Семеренки, Юлія Джима та Олена Підгрушна.

Раніше у неділю українська чоловіча збірна у складі Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Сємаков та Дмитро Підручний також взяла участь у естафетній гонці, посівши 6 місце. 

Українська правда 

Теми: біатлон спорт Україна
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