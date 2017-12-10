Біля Львова підірвали польський автобус, в МЗС вважають це провокацією

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Неділя, 10 грудня 2017, 17:26
Фото: FB Ігор Зінкевич

Пізно ввечері суботи неподалік Львова вибуховим пристроєм пошкодили автобус, в Міністерстві закордонних справ вважають це провокацією до приїзду в Україну польського президента Анджея Дуди.

Про інцидент повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

"9 грудня близько 23:20 на кільцевій дорозі на стоянці готелю "Панська Гора" невідомим вибуховим пристроєм пошкодили зовнішню обшивку та бокове скло автобуса марки МАN на польській реєстрації", - написав він.

Зінкевич зазначив, що в момент вибуху в автобусі нікого не було

"Потерпілих немає", - додав депутат.

Водночас міністр закордонних справ Павло Клімкін рішуче засудив інцидент e Twitter.

"Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит президента Анджея Дуди. Зробимо все, щоб розслідувати цей інцидент. А провокаторам скажу - не вийде!", - написав міністр.

Як відомо, польський президент Анджей Дуда 13 грудня здійснить візит в Україну.

"Основною темою переговорів буде політика безпеки в контексті ситуації на сході України. Президент Республіки Польща зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, спостерігачами ОБСЄ та представниками ПРООН", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в ході свого візиту до України Дуда вшанує пам'ять убитих НКВС польських солдатів, похованих на Кладовищі жертв тоталітаризму в Харкові.

Теми: Польща Україна Львівщина вибух
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