Возле Львова подорвали польский автобус, в МИД считают это провокацией
Поздно вечером субботы возле Львова взрывным устройством повредили автобус, в Министерстве иностранных дел считают это провокацией до приезда в Украину польского президента Анджея Дуды.
Об инциденте сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"9 декабря около 23:20 на кольцевой дороге на стоянке отеля "Барская Гора" неизвестным взрывным устройством повредили внешнюю обшивку и боковое стекло автобуса марки МАN на польской регистрации", - написал он.
Зинкевич отметил, что в момент взрыва в автобусе никого не было
"Пострадавших нет", - добавил депутат.
В то же время министр иностранных дел Павел Климкин решительно осудил инцидент в Twitter.
"Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу - не получится!", - написал министр.
Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса,який знаходився на паркінгу неподалік Львова.Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди.Зробимо все,щоб розслідувати цей інцидент.А провокаторам скажу - не вийде!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 10, 2017
Как известно, польский президент Анджей Дуда 13 декабря совершит визит в Украину.
"Основной темой переговоров будет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины. Президент Республики Польша встретится с президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями ОБСЕ и представителями ПРООН", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе своего визита в Украину Дуда почтит память убитых НКВД польских солдат, похороненных на Кладбище жертв тоталитаризма в Харькове.