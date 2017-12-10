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Возле Львова подорвали польский автобус, в МИД считают это провокацией

Воскресенье, 10 декабря 2017, 16:26
Фото: FB Игорь Зинкевич

Поздно вечером субботы возле Львова взрывным устройством повредили автобус, в Министерстве иностранных дел считают это провокацией до приезда в Украину польского президента Анджея Дуды.

Об инциденте сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"9 декабря около 23:20 на кольцевой дороге на стоянке отеля "Барская Гора" неизвестным взрывным устройством повредили внешнюю обшивку и боковое стекло автобуса марки МАN на польской регистрации", - написал он.

Зинкевич отметил, что в момент взрыва в автобусе никого не было

"Пострадавших нет", - добавил депутат.

В то же время министр иностранных дел Павел Климкин решительно осудил инцидент в Twitter.

"Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Анджея Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу - не получится!", - написал министр.

Как известно, польский президент Анджей Дуда 13 декабря совершит визит в Украину.

"Основной темой переговоров будет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины. Президент Республики Польша встретится с президентом Украины Петром Порошенко, наблюдателями ОБСЕ и представителями ПРООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе своего визита в Украину Дуда почтит память убитых НКВД польских солдат, похороненных на Кладбище жертв тоталитаризма в Харькове.

Темы: ПольшаУкраинаЛьвовщинавзрыв
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