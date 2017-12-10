АТО: Епіцентр дій - донецький напрямок

956 переглядів
Неділя, 10 грудня 2017, 18:57

У неділю у зоні проведення АТО епіцентром бойових дій став донецький напрямок, найбільша інтенсивність провокацій спостерігалася у районі Авдіївки.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 10 грудня. 

Зокрема, тут впродовж чотирьох годин обстріли велися з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Пісків та шахти Бутівка бойовики вели вогонь з мінометів, піхотного озброєння та гранатометів. 

На Приазов’ї вогонь вівся з мінометів 82-го калібру біля Чермалика, зі 120-мм мінометів та легкого піхотного озброєння - біля Гнутового.

Біля Широкиного, Старогнатівки та Мар’їнки бойовики стріляли з мінометів і піхотного озброєння.

На луганському напрямку не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас зброя Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ОБСЄ спростували заяви ОРДО про обстріли фосфорними снарядами  10 грудня 2017, 17:58
Доба в АТО: 39 обстрілів, постраждалих немає 10 грудня 2017, 07:04
ОБСЄ: на Донбасі збільшилась кількість порушень режиму "тиші" 10 грудня 2017, 03:25
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
В НБУ порахували втрати від блокади окупованого Донбасу
Біля Львова підірвали польський автобус, в МЗС вважають це провокацією
Українські біатлоністки здобули "срібло" на Кубку світу
Учасники маршу під ізолятором СБУ заблокували магазин Roshen
Усі новини
Фото

Посміхніться: різдвяна ялинка може бути й такою...

Made in Ukraine

Київська квартира перемогла в міжнародному конкурсі дизайну

у топі

Що дивилися на YouTube в 2017 році в Україні та світі