АТО: Епіцентр дій - донецький напрямок

У неділю у зоні проведення АТО епіцентром бойових дій став донецький напрямок, найбільша інтенсивність провокацій спостерігалася у районі Авдіївки.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 10 грудня.

Зокрема, тут впродовж чотирьох годин обстріли велися з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Пісків та шахти Бутівка бойовики вели вогонь з мінометів, піхотного озброєння та гранатометів.



На Приазов’ї вогонь вівся з мінометів 82-го калібру біля Чермалика, зі 120-мм мінометів та легкого піхотного озброєння - біля Гнутового.

Біля Широкиного, Старогнатівки та Мар’їнки бойовики стріляли з мінометів і піхотного озброєння.



На луганському напрямку не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню.