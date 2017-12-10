Вакарчук відхрестився від політичних амбіцій, але назвав 10 пунктів для розвитку України

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що не має жодних політичних амбіцій та перелічив 10 ключових кроків у реформуванні держави.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке розмістив у своєму Твіттері.

Вакарчук зазначив, що в Україні "негайно необхідно зводити дві колони - верховенство права та державний апарат та зміцнювати третю колону - демократію".

"Основна робота в цьому лягає на плечі владних і опозиційних політиків. Для цього їм необхідно перше - створити незалежний Антикорупційний суд. Державні крадії, особливо високого рангу, мають бути неминуче покарані. Друге -змінити виборче законодавство. Запровадити не лише відкриті виборчі списки, а й унеможливити залежність виборчих комісій від впливу політпартій. Новий склад ЦВК має бути сформовано з професійних експертів", - заявив Вакарчук.

Він додав, що необхідно також "зменшити роль олігархів та великих гроше у виборах, жорстко обмежити роль політреклами на ТБ та радіо".

"Третє - провести справжню реформу держслужби, зробити його більш гнучким, ефективним, якісним і сучасним. Четверте - реформувати Службу безпеки, яка має перетворитися з інструменту впливу на бізнес на зброю для боротьби з тими, хто реально підриває нашу безпеку та незалежність", - додав він.

"П'яте - розпочати дієву приватизацію. Шосте - припинити політичний лобізм. Сьоме - змінити правила поведінки політиків, вони мають стати простіше, відкритіше і доступніше", - зазначив Вакарчук.

"Восьме - прищепити принцип відповідальності, політикам варто навчитися виконувати власні обіцянки, а коли це неможливо, пояснювати, чому так сталося. Дев'яте - запровадити культуру прозорої комунікації. Кожен крок політика повинен мати чітке і головне - правдиве пояснення", - заявив Вакарчук.

"Десяте - публічно окреслити межі дозволеного. Ніхто за жодних обставин не має їх порушувати, а перелік їх має бути сформований і оприлюднений", - підсумував він.

"Не може чиновник, який все життя працює на держслужбі, вести життя мільйонера, а деколи навіть й мільярдера", - додав він.

"Не так важливо те, ХТО має очолювати нашу державу, як те, ЯКОЮ вона має бути. Якщо вам не все одно, і ви знаєте як зробити нашу державу Україною нашої мрії - приєднуйтесь, діліться своїми думками та пропозиція в соцмережах з хештегом #ЗнаюЯк", - заявив він.

При цьому Вакарчук підкреслив, що він "ніколи не заявляв про свої президентські амбіції" і не збирається робити цього зараз.

"Влада як така мене не цікавить. Я ніколи не співпрацював з жодним політтехнологом і не обговорював з ними жодних навіть гіпотетичних планів... Ніколи не замовляв жодних соцдосліджень чи кампаній на тему своїх президентських чи інших політичних рейтингів. До публікацій таких рейтингів я відношусь стримано, ще більш стримано - до їх обговорень, бо в країні зараз є точно більш важливіші речі", - заявив Вакарчук.

"Після Революції Гідності я сказав собі, що більше я більше за жодних обставин не буду стояти осторонь процесів, які відбуваються у країні", - зазначив він.

Він додав, що ніколи "не давав жодних обіцянок політиками чи бізнесменам і з посмішкою ставлюся до теорій, що мене хтось фінансує, веде чи за мною "стоїть": "Я є абсолютно самостійною, самодостатньою та фінансово незалежною людиною".

Українська правда