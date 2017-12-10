Вакарчук открестился от политических амбиций, но назвал 10 пунктов для развития Украины

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не имеет никаких политических амбиций и перечислил 10 ключевых пунктов для реформирования государства.

Об этом он заявил в своем видеообращении, которое разместил в своем Твиттере.

Вакарчук отметил, что в Украине "немедленно необходимо возводить две колонны - верховенство права и государственный аппарат, и укреплять третью колонну - демократию".

"Основная работа в этом ложится на плечи властных и оппозиционных политиков. Для этого им необходимо первое - создать независимый антикоррупционный суд. Государственные воры, особенно высокого ранга, должны быть неизбежно наказаны. Второе - изменить избирательное законодательство. Ввести не только открытые избирательные списки, а и исключить зависимость избирательных комиссий от воздействия политпартий. Новый состав ЦИК должен быть сформирован из профессиональных экспертов", - заявил Вакарчук.

Он добавил, что необходимо также "уменьшить роль олигархов и больших денег в выборах, жестко ограничить роль политрекламы на ТВ и радио".

"Третье - провести настоящую реформу госслужбы, сделать ее более гибкой, эффективной, качественной и современной. Четвертое - реформировать Службу безопасности, которая должна превратиться из инструмента влияния на бизнес в оружие для борьбы с теми, кто реально подрывает нашу безопасность и независимость", - добавил он.

"Пятое - провести действенную приватизацию. Шестое - прекратить политический лоббизм. Седьмое - изменить правила поведение политиков, они должны стать проще, более открытыми и доступными", - отметил Вакарчук.

"Не может чиновник, который всю жизнь работает на госслужбе, вести жизнь миллионера, а порой даже и миллиардера", - добавил он.

"Восьмое - привить принцип ответственности, политикам стоит научиться выполнять собственные обещания, а если это невозможно, объяснять, почему так произошло. Девятое - ввести культуру прозрачной коммуникации. Каждый шаг политика должен иметь четкое и главное - правдивое объяснение", - отметил он.

"Десятое - публично очертить границы дозволенного. Никто ни при каких обстоятельствах не должен их нарушать, а перечень их должен быть сформирован и обнародован", - подытожил он.

"Не так важно то, КТО должен возглавлять наше государство, как то, КАКОЙ она должна быть. Если вам не все равно, и вы знаете как сделать наше государство Украина страной нашей мечты - присоединяйтесь, делитесь своими мыслями и предложениями в соцсетях с хэштегом #ЗнаюЯк", - заявил он.

При этом Вакарчук подчеркнул, что он "никогда не заявлял о своих президентских амбициях" и не собирается делать этого сейчас.

"Власть как таковая меня не интересует. Я никогда не сотрудничал ни с одним политтехнологом и не обсуждал с ними никаких даже гипотетических планов ... Никогда не заказывал никаких социсследований или кампаний на тему своих президентских или других политических рейтингов. К публикациям таких рейтингов я отношусь сдержанно еще более сдержанно - к их обсуждений, потому что в стране сейчас точно более важные вещи ", - заявил Вакарчук.

"После Революции Достоинства я сказал себе, что больше я больше ни при каких обстоятельствах не буду стоять в стороне от процессов, которые происходят в стране", - отметил он.

Он добавил, что никогда "не давал никаких обещаний политиками или бизнесменам и с улыбкой отношусь к теориям, что меня кто-то финансирует, ведет или за мной кто-то "стоит": "Я абсолютно самостоятельный, самодостаточный и финансово независимый человек".

Украинская правда