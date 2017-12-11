МЗС Польщі занепокоєне "черговим антипольським інцидентом" в Україні

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Понеділок, 11 грудня 2017, 00:51

В МЗС Польщі назвали "черговим антипольським інцидентом" вибух автобуса з польськими номерами поблизу Львова.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща підтверджує, що в ніч з 9 на 10 грудня цього року у Львові пошкоджено польський автобус внаслідок підриву вибухівки, і із занепокоєнням відзначає черговий антипольський інцидент на території України", - заявили у міністерстві.

Згідно із повідомленням, цим автобусом подорожувало 23 польських громадянина, серед яких були представники місцевих органів влади.

Автобус було пошкоджено на стоянці поруч з готелем. Під час вибуху в ньому нікого не було, ніхто не постраждав.

"Влада України вивчає обставини інциденту; місцеві органи поліції та прокурртури розслідують подію. Організатор поїздки вжив заходів для повернення учасників поїздки до країни. Вони повертаються до Польщі у компанії консула у Львові", - зазначили у польському МЗС.

Як повідомлялось, в Міністерстві закордонних справ України вважають підрив автобуса провокацією до приїзду в Україну польського президента Анджея Дуди.

Як відомо, польський президент Анджей Дуда 13 грудня здійснить візит в Україну.

"Основною темою переговорів буде політика безпеки в контексті ситуації на сході України. Президент Республіки Польща зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, спостерігачами ОБСЄ та представниками ПРООН", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в ході свого візиту до України Дуда вшанує пам'ять убитих НКВС польських солдатів, похованих на Кладовищі жертв тоталітаризму в Харкові.

Теми: Польща
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