МИД Польши обеспокоен "очередным антипольским инцидентом" в Украине

В МИД Польши назвали "очередным антипольским инцидентом" взрыв автобуса с польскими номерами возле Львова.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

"Министерство иностранных дел Республики Польша подтверждает, что в ночь с 9 на 10 декабря этого года во Львове поврежден польский автобус в результате подрыва взрывчатки, и с беспокойством отмечает очередной антипольский инцидент на территории Украины", - заявили в министерстве.

Согласно сообщению, на этом автобусе путешествовало 23 польских гражданина, среди которых были представители местных органов власти.

Автобус был поврежден на стоянке рядом с отелем. Во время взрыва в нем никого не было, никто не пострадал.

"Власть Украины изучает обстоятельства инцидента; местные органы полиции и прокурртуры расследуют событие. Организатор поездки принял меры по возвращению участников поездки в страну. Они возвращаются в Польшу в компании консула во Львове", - отметили в польском МИД.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины считают подрыв автобуса провокацией к приезду в Украину польского президента Анджея Дуды.

Как известно, польский президент Дуда 13 декабря посетит Украину.

"Основной темой переговоров будет политика безопасности в контексте ситуации на востоке Украины. Президент Республики Польша встретится с президентом Украины Петром Порошенком, наблюдателями ОБСЕ и представителями ПРООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе своего визита в Украину Дуда почтит память убитых НКВД польских солдат, похороненных на Кладбище жертв тоталитаризма в Харькове.