Чиказька біржа почала торгувати ф’ючерсами на біткоіни, курс досяг $17 тис

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Понеділок, 11 грудня 2017, 05:26

Чиказька біржа опціонів (CBOE) провела перші торги ф'ючерсними контрактами на біткоіни, вартість яких на найближчий місяць досягла $ 17 тис.

Про це пише Reuters.

Торги відкрилися з ціною в $ 15460 і спочатку досягли $ 17170. Останні зазначені дані зупинилися на $ 17120, що на $ 1000. вище ціни на Gemini Exchange.

Як відомо, біткоїн обійшов рубль за капіталізацією.

Раніше повідомлялося, що біткоїн може знову розколотися. 

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила почати торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.

Теми: валюта
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